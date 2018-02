Derrick Rose é dispensado pelo Jazz após troca com Cleveland

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Utah Jazz anunciou neste sábado (10) em nota oficial que o armador Derrick Rose foi dispensado pela franquia após ser envolvido em uma troca com o Cleveland Cavaliers. Em uma reformulação de elenco no fim da janela, o Cleveland cedeu, além de Rose, Isaiah Thomas, Dwayne Wade, Jae Crowder, Iman Shumpert, e Channing Frye para o Los Angeles Lakers, Miami Heat, Sacramento Kings e Utah Jazz. Enviado junto com Crowder par o Jazz, o MVP (jogador mais valioso) da temporada em 2011, logo foi dispensado pelo time e está livre para assinar com qualquer outra franquia. Após anos incríveis com o Chicago Bulls e lesões sérias, Derrick Rose não conseguiu mais se firmar na NBA e vem rodando por equipes desde então. O armador teve passagem apagada pelo New York Knicks na última temporada e, nesse ano, não vinha bem com os Cavaliers, com 16 partidas e uma média de 9,8 pontos por jogo, 1,8 rebotes e 1,6 assistências.