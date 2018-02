Estação República do metrô tem filas nas catracas e brigas após blocos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estação República do metrô de São Paulo teve movimento intenso e filas nas catracas durante a dispersão dos foliões na noite deste sábado (10), mesmo depois de o metrô anunciar uma megaoperação para desafogar as linhas mais usadas no Carnaval. Procurada, a assessoria do Metrô informou que a estações ficou cheia, mas não houve nenhum problema operacional. Por volta das 19h30, a reportagem presenciou duas brigas na estação, próximo às catracas de embarque, que foram contidas pelos seguranças com cassetetes. No sábado passado (3), parte da linha 4-amarela, que liga o centro a Pinheiros (zona oeste), região mais hypada da folia paulistana, precisou operar em esquema de emergência por consequência da superlotação e de atos de sabotagem. A estação Faria Lima chegou a fechar e a Pinheiros teve empurra-empurra e até briga. Já no Rio, a entrada de foliões os trilhos forçaram o corte de energia de partes do sistema ao menos cinco vezes neste sábado. As interrupções provocaram reclamações de usuários do sistema.