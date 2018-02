Sophia Abrahão e Sergio Malheiros curtem Galo da Madrugada no Recife 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Sophia Abrahão, 26, e Sergio Malheiros, 24, escolheu Recife (PE) para passar o Carnaval de 2018. Na cidade, os dois aproveitaram o bloco Galo da Madrugada, um dos mais tradicionais do país, na tarde deste sábado (10). Eles ficaram no camarote de uma marca de creme dental, onde assistiram ao show da cantora Roberta Sá. À organização do evento, Sophia falou sobre planos de oficializar a relação -eles já moram juntos. "Temos muitos projetos de trabalho ainda, então casamento acaba ficando em segundo plano. Mas não é por falta de interesse de nossa parte, não", disse a atriz.