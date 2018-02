Palmeiras vence e mantém 100% de aproveitamento no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de correr algum risco nos primeiros 20 minutos de jogo, o Palmeiras passou a dominar a partida em Mirassol e obteve a sexta vitória seguida no Campeonato Paulista. O gol de Miguel Borja, o terceiro dele no ano, saiu aos 23 minutos de jogo. Quase 12 mil pessoas lotaram o estádio em Mirassol e assistiram ao time da casa pressionar o visitante no início da partida. Num dos lances no começo do jogo, depois de uma difícil defesa do goleiro Jailson, o meia Lucas Lima impediu o gol do Mirassol tirando a bola de cima da linha do gol. Logo depois, coube ao meia ajudar o Palmeiras a abrir o marcador. Ele pressionou a saída de bola do adversário, roubou a bola na intermediária de ataque e deu uma assistência precisa para Borja. O colombiano, agora um dos artilheiros da equipe no Paulista, invadiu a área e enfiou a bola pelo meio das pernas do goleiro Fernando Leal. Depois de controlar o jogo no segundo tempo, o Palmeiras ainda fez o segundo, aos 40 minutos de partida. Borja sofreu pênalti, convertido pelo capitão Dudu. O Palmeiras disparou na liderança do Grupo C. Ele tem agora 18 pontos, contra 9 do São Bento, o segundo colocado. Além do 100% de aproveitamento, o saldo de gols do time do Palmeiras mostra um time equilibrado neste início de temporada. Enquanto o ataque marcou nove gols, a defesa sofreu três. MIRASSOL Fernando Leal, Danilo Boza, Jesiel, Edson Silva e Marlos Freitas; Wellington Reis, Paulinho, Léo Baiano (Zé Roberto) e Rodolfo (Xuxa); Gilsinho (André Luis) e Douglas Baggio. T.: Moisés Egert. PALMEIRAS Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos; Felipe Melo, Tchê Tchê (Thiago Santos) e Lucas Lima (Gustavo Scarpa); Willian (Keno), Dudu e Borja. T.: Roger Machado. Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo Lima Público/Renda: 11.000/R$ 667 mil Cartões amarelos: Douglas Baggio, Paulinho, Jesiel, Zé Roberto e André Luis (MIR); Antônio Carlos e Felipe Melo (PAL) Gols: Borja, pelo Palmeiras, aos 23 minutos do primeiro tempo; e Dudu, pelo Palmeiras, aos 40 minutos do segundo tempo.