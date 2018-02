São Caetano e Red Bull Brasil empatam se complicam na tabela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Caetano e Red Bull Brasil ficaram no empate, em 1 a 1, neste sábado (10), no estádio Anacleto Campanella, pela sexta rodada Campeonato Paulista. Marlon marcou para o time do ABC paulista, enquanto, Matheus Oliveira fez o seu pele equipe de Campinas. Com o resultado, o São Caetano continua na lanterna do Grupo B, com quatro pontos. Em terceiro na tabela do Grupo D, com sete pontos, o Red Bull Brasil perdeu a chance de dividir a liderança da tabela com o Botafogo-SP, que tem nove pontos. No mesmo grupo, o Santos está na segunda posição, com oito pontos. Na luta para sair da zona rebaixamento do campeonato, o São Caetano vai ter de encarar o Santos na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (14), às 19h30. Na quinta-feira (15), às 19h, o Red Bull Brasil joga contra o Novorizontino. Ponte empata com o Novorizontino em 1 a 1 pela sexta rodada do Paulista SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ponte Preta e Novorizontino ficaram no empate no jogo disputado neste sábado (10), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O placar de 1 a 1 deixou as duas equipes com oito pontos em seus grupos. Fellipe Cardoso abriu o placar pela Ponte aos 18 minutos do primeiro tempo com um gol de letra. Aos 34 minutos, também no primeiro tempo, Jean Carlos marcou para o Novorizontino e empatou o jogo disputado no estádio Moisés Lucarelli A Ponte é vice-líder do Grupo B, com oito pontos, dois atrás do líder São Paulo e um à frente do Santo André. Já o Novorizontino perdeu a chance de entrar na zona de classificação do Grupo C. Com oito pontos, aparece em terceiro, logo atrás do São Bento. A Ponte volta a campo na quarta-feira (14), quando visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, às 19h30. O Novorizontino vai enfrentar o Red Bull Brasil na quinta-feira (15), às 19h. Botafogo-SP vence Ituano e assume liderança do grupo D SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um jogo difícil, o Botafogo-SP levou a melhor sobre o Ituano e venceu pelo placar de 1 a 0, neste sábado (10). A partida realizada no estádio Santa Cruz foi válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O gol do Botafogo-SP só saiu no final do segundo tempo, aos 43 minutos, pela cabeça do atacante Bruno Moraes, que não deu chances de defesa ao goleiro Vagner, do Ituano. O Botafogo assumiu a liderança do grupo D, com nove pontos, um a mais que o Santos. Já o Ituano, com sete pontos, perdeu chance de assumir a segunda colocação do grupo A e segue na terceira colocação. Na próxima quarta-feira (4), o Botafogo enfrenta a Ponte Preta, às 19h30, novamente no estádio Santa Cruz. No mesmo dia, o Ituano vai encarar o São Paulo, às 21h45, no Novelli Júnior.