MC Loma e as Gêmeas Lacração gravam clipe 'ostentação' e atingem 10 mi de visualizações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após viralizarem nas redes sociais graças a um vídeo caseiro em que cantam a música "Envolvimento", MC loma e as Gêmeas Lacração ganharam um clipe "ostentação" produzido por KondZilla. Lançado no YouTube nesta sexta (9) no canal KondZilla -que recentemente superou os números do comediante Whindersson Nunes e se tornou o maior do país-, o vídeo atingiu a marca de 10 milhões de visualizações em 24 horas. No Instagram, a Paloma, que tem 15 anos, agradeceu o sucesso repentino. "Eu não te conheço, eu sei, mas você mudou minha vida. Você mesmo aí que está lendo, você vai fazer eu acordar e dormir sorrindo como estou todos os dias, você é culpado em eu ser hoje a menina mais feliz do mundo", escreveu ela na legenda de uma imagem feita durante a gravação com KondZilla. "Eu poderia juntar todos os obrigados já ditos na terra que não seria suficiente para agradecer você que me ajudou nessa mudança de vida, de sonhos. Eu ainda acho que nada é real, não caiu a ficha", completou a jovem. A versão "ostentação" do clipe das pernambucanas foi gravada no Guarujá, litoral de São Paulo. Nele, Loma substitui a carona numa bicicleta por um carro de luxo, e troca a maquiagem de neon amadora por uma pintura bem mais glamorizada. 'TOUR' EM SÃO PAULO Nesta semana, o trio conheceu a cidade de São Paulo pela primeira vez. A viagem também foi a estreia do grupo num avião. Elas chegaram à capital paulista para assinar com a gravadora Star Music e filmar mais clipes. A reportagem, representante da empresa prometeram o lançamento de um clipe por semana, aos moldes do que fez Anitta no segundo semestre de 2017 -de setembro a dezembro, a cantora lançou uma música por mês como parte do projeto chamado "Check Mate".