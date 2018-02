Tchê Tchê e Thiago Santos chegam a 100 jogos pelo Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Palmeiras sobre o Mirassol neste sábado (10) foi especial para Tchê Tchê e Tiago Santos. Os jogadores completaram 100 jogos pelo clube, que mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. O primeiro foi titular no time armado por Roger Machado, que construiu o placar graças a gols de Borja e Dudu. No segundo tento, inclusive, foi de Tchê Tchê o passe em profundidade que encontrou Borja livre para invadir a área e sofrer o pênalti que seria convertido pelo capitão palmeirense. Depois disso, o volante foi substituído para dar lugar justamente ao melhor amigo. "Estou muito feliz. Todo mundo sabe do laço de amizade que tenho com o Thiago. Gostamos muito um do outro, ficamos perto na folga, fazemos churrasco. Estamos felizes. É importante chegar em um clube grande como o Palmeiras e chegar a 100 jogos", valorizou o meio-campista, contratado do Osasco Audax em 2016, ano em que já foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. Thiago Santos jogou poucos minutos, mas celebrou o feito na carreira. O camisa 5 chegou em 2015 ao Palmeiras, após se destacar pelo América-MG, e soma os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil. "O momento é de felicidade, minha e dele, por chegar a 100 jogos. É difícil vir de time pequeno e ficar tanto tempo, jogar tantos jogos. Completamos 100 jogos juntos e ainda entrando um no lugar do outro. Temos uma amizade grande dentro e fora de campo, com a família. A gente tem feito um bom trabalho e espero que siga assim", destacou Thiago. O elenco do Palmeiras ganha folga de domingo até terça-feira. O próximo jogo do Palmeiras está marcado para quinta-feira (15), contra o Linense, no Allianz Parque.