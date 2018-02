Dispersão provoca filas na estação Faria Lima, e foliões buscam alternativas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após horas de festa, os foliões, que se concentravam no largo da Batata, na zona oeste de SP, já começam a se dispersar. Com isso, longas filas são formadas do lado de fora da estação Faria Lima do metrô. A lotação desagradou algumas pessoas, que decidiram buscar alternativas como ônibus na Rebouças e a estação Pinheiros do metrô. Segundo a Via Quatro, concessionária responsável pela linha 4-amarela do metrô, afirmou que está fazendo "organização de fluxo" nas estações Faria Lima e Fradique Coutinho, por conta do grande número de passageiros. Com isso, uma entrada fica destinada apenas para o embarque e outra apenas para o desembarque nas duas estações. CONFUSÃO E ROUBO Um folião foi ferido, supostamente, por uma garrafada no peito, na noite deste sábado (10), no largo da Batata, região de Pinheiros (zona oeste). Ele teve que aguardar por cerca de 40 minutos até a ambulância chegasse ao local, segundo um PM que estava no local. Ele foi levado ao hospital consciente. Também no largo da Batata, Luís Gustavo, 18, que mora em Paraisópolis (zona sul), contou que foi cercado por um grupo de homens que tentaram roubar seu celular. Os relatos de furtos e assaltos são constantes no largo da batata. Um policial num dos extremos do largo diz que pouco pode fazer.