Participante sírio, Kaysar dá lição de moral no 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para Kayser, participante sírio do "Big Brother Brasil 18", seus colegas de confinamento não têm do que reclamar da vida. "Vocês não sabem o que significa inferno. Vocês não sabem o que é andar perto do diabo. É horrível! Vocês estão no paraíso. Aqui no Brasil é paraíso, o 'BBB' é paraíso. A vida é uma coisa incrível", disse o "brother" na madrugada deste sábado. Ele, que é natural da cidade de Alepo, na Síria, conversava no quarto do líder com Diego, Ana Paula e Patrícia, quando começou a aconselhar os colegas. "Eu consigo fazer uma palestra sobre sofrimento, mas o que vai adiantar pra você? Nada, cara. É uma palavra pequena: seja feliz", disse o garçom, que antes de entrar na casa morava em Curitiba. "Eu não tenho nada e sou o cara mais feliz de mundo. Se por dentro você não tá feliz, o dinheiro não vai ajudar você nunca. O dinheiro é bosta, é lixo. Você joga no fogo e ele queima", completou. Se ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão, Kaysar já afirmou que pretende trazer a família para viver no Brasil.