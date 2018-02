Vincent  Cassel curte Baile do Copa com namorada 30 anos mais jovem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator francês Vincent Cassel, 51, e sua namorada Tina Kunakey, 20, marcaram presença no baile do Copacabana Palace, na noite deste sábado (10), no Rio. Alheio ao assédio de fãs e da imprensa, Cassel recusava polidamente os pedidos para tirar foto. Questionado sobre quantos Carnavais já passou no Rio, o ator disse não se lembrar: "são incontáveis", disse ele, que, logo em seguida, bateu em retirada do salão. Ex-marido de Monica Bellucci, Cassel mora no Brasil desde 2013, quando comprou com a ex-mulher uma casa no morro do Vidigal. Ele assumiu o novo relacionamento no final de 2017. Tina Kunakey de Vita é italiana e tem apenas 20 anos. O novo casal celebrou o Revéillon de 2018 juntinho na Bahia, na festa de Caetano Veloso e Paula Lavigne.