Mesmo após chuva, 'zumbizada' faz a festa no Centro Cívico. Assista!

A chuva que atingiu Curitiba no começo da tarde deste domingo (11/02) não foi o suficiente para estragar a animação dos foliões mortos-vivos que participam do tradicional Zombie Walk. Em sua décima edição na capital paranaense, o evento conta com a participação de pelo menos 10 mil pessoas.



Depois de 1 hora e meia de concentração na Praça Osório, a marcha seguiu no começo da tarde para o Centro Cívico, mais precisamente na Praça Nossa Senhora do Salete, onde ocorrem shows de bandas e artistas locais. As atrações são as seguintes: Necrotério; Nekromonsters; Grimpha; Ovos Presley; e Confraria da Costa.