Após beijar Ana e Jaqueline, Breno dá selinho em Paula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa Amazônia, que aconteceu na noite deste sábado (10) no "Big Brother Brasil 18", foi de muito xaveco e tentativas entre Breno e Paula. Após beijar Ana Clara e depois Jaqueline -eliminada na nesta terça (6)- o brother resolveu investir em Paula, que resistiu e cedeu apenas um selinho. A paquera começou na pista de dança. Breno se aproximou de Paula para perguntar: "Dançar pode?". A sister logo respondeu: "Lógico que pode". Feliz com a resposta, o participante foi além: "E beijar?". Ouviu um "não sei" da empresária mineira. Depois, Breno voltou a insistir. "Sim ou não? Nós dois?", questionou Breno ao sentar ao lado da sister durante a balada. "Nós dois o quê? Beijar na boca?", retrucou Paula, que escutou um sim como resposta. "Você beija na boca e some. Parece que eu estou em uma micareta de Salvador, no Carnaval. Não posso com essas coisas", disse a participante. Por fim, quando não havia mais ninguém na festa, os dois se abraçaram e o arquiteto pediu: "Um selinho só, selinho de amigo". Paula então cedeu e os dois se beijaram bem rapidamente. "Um selinho, pronto", finalizou a mineira. NOITE DE FORMAÇÃO DE PAREDÃO Após a diversão da festa, o clima dentro da casa promete ser de tensão na noite deste domingo (11) com a formação de mais um paredão. Por causa do Big Phone, que estreou na edição na noite desta sexta (9), a família Lima -o pai, Ayrton, e a filha, Ana Clara- já estão na berlinda. Eles, que contam como um único participante, foram a escolha de Lucas. Ao atender o telefone, o brother foi informado de que deveria imediatamente indicar alguém para o Paredão. Agora, resta saber qual vai ser a indicação do líder Diego e o resultado da votação do restante da casa.