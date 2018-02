Anitta faz show surpresa em festa no aeroporto de Jacarepaguá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta surpreendeu o público da festa Esbórnia, no aeroporto de Jacarepaguá, no Rio, neste sábado (10). A cantora apareceu para um show surpresa no evento, que contava com a presença de inúmeras celebridades. Anitta desembarcou no Rio depois de apresentação no trio elétrico em Salvador, na noite de sexta (9), seguida de um show em Muzambinho, em Minas Gerais. Na aparição surpresa, a cantora vestiu o look de "Vai Malandra", um maiô rosa com estampa de oncinha, cumprindo com os planos de se apresentar cada dia com o visual em alusão a um hit diferente. Na pista, famosos como Bruno Gissoni, Yanna Lavigne, Giovana Lancellotti, Rodrigo Simas e Mariana Goldfarb curtiam a festança que durou 12 horas. Outras seis atrações animaram a pista além de Anitta, que ao final de sua apresentação assumiu a mesa de som e mostrou seu talento como DJ. A carioca cantou hits como "Machika", "Vai Malandra" e "Downtown". Em seu Instagram, ela comentou a rotina de shows puxada neste Carnaval. "Eu estava mortinha antes de chegar na festa, comecei a dançar e queria ter ficado por lá. Mas aí eu fui pensando: 'Amanhã, Amanhã'", comentou ela.