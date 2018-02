Homem é preso após ameaçar a esposa deficiente e xingar policiais

Redação Bem Paraná com TNOnline

11/02/18 às 16:29 - Atualizado às 19:25 Redação Bem Paraná com TNOnline

Um homem de 55 anos foi preso na manhã de hoje em Jandaia do Sul, no norte do Paraná, após ameaçar de morte a própria esposa, que é deficiente. Além disso, a equipe da Polícia Militar atendia a ocorrência foi xingada pelo cidadão, que agora responderá também por desacato.

Segundo informações do jornal Tribuna do Norte, a PM teria sico acionada por familiares da esposa. Eles relataram que a mulher pretende terminar o relacionamento, mas que o marido responde com ameaçar de matar a ela e seus familiares.

Quando chegou no local, a equipe policial se deparou com o suspeito, que teria dito, segundo consta no boletim de ocorrência: "Pode guardar essa arma aí, seu policialzinho de merda, que eu não sou ladrão".

Ele ainda tentou resistir à prisão, mas foi algemado e em seguida encaminhado à delegacia.