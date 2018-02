Samantha Schmutz fará show com Preta Gil em camarote do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida por seus papéis no humor, Samantha Schmutz, 37, tem se dedicado à música nos últimos anos de sua carreira. Em 2018 a cantora será uma das atrações do camarote de Carnaval N1, no Rio de Janeiro, nos dias 11 e 12 de fevereiro. A atriz se apresenta ao lado de Preta Gil e Dudu Nobre. "É uma vitória como artista poder cantar no camarote mais desejado da avenida. Subir no palco onde já passaram nomes tão importantes da nossa música é realmente um privilégio, um presente", disse ela à reportagem. Samantha é constantemente lembrada por interpretar a personagem Jéssica no seriado "Vai Que Cola" e também por seus papéis em "Zorra Total". Em 2017, depois de participar do reality "Show dos Famosos" (Globo), saiu em turnê com o show Samatha Canta. Schmutz comenta que sempre teve uma relação intensa com o Carnaval, desde de criança, quando frequentava os ensaios da Mangueira e da Viradouro, no Rio. "Tenho lembranças de ver Mussum e Braguinha nos ensaios. Conheci inclusive dona Zica!", comentou ela, relembrando personagens históricos. A experiência na avenida também é de longa data. "Sou velha conhecida da avenida, meu primeiro desfile foi aos 9 anos na Mangueira do Amanhã. Adoro desfilar, já saí também na Viradouro, Salgueiro, Grande Rio e Acadêmicos do Cubango", disse ela.