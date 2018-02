Ana Clara chora por ver o pai sendo excluído no 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Teve bebida, teve brinde, teve dança, teve beijo, mas também teve lágrimas. Na quinta festa do "Big Brother Brasil 18", reality da Globo, que aconteceu neste sábado (10), com o tema Amazônia, Ana Clara chorou ao falar sobre o tratamento que os outros confinados estão dando a seu pai. "Eu não consigo entrar na piscina, dançar, cantar. Se eu sento à mesa para comer, as pessoas viram a cara para o meu pai", disse a filha de Ayrton durante conversa com Caruso. Depois, sentada numa rede que fazia parte da decoração, Ana Clara voltou a desabafar com outros confinados, desta vez Patrícia e Kaysar. "Eu estou muito chateada, estão excluindo o meu pai. Eu não quero ver isso", disse. A integrante da família Lima ganhou abraço e consolo de Patrícia. "Não fica assim que você é animada que nem eu." Logo foi a vez do sírio Kayser tentar levantar o astral de Ana Clara. O refugiado, que na madrugada deste sábado (10) deu uma lição de moral aos outros "brothers" dizendo que eles não sabiam "o significado de inferno", aconselhou a estudante. "Não fica assim, chega de tristeza. A vida é muito mais simples do que a gente consegue imaginar. A gente é que complica demais", disse o refugiado. Em outro momento da balada, em conversa com Breno —com que ficou nos primeiros dias de confinamento—, Ana Clara voltou a falar sobre o pai. "Você foi uma das únicas pessoas que não mudou o comportamento com o meu pai. Provavelmente no domingo [11] ou na terça [13], eu fale coisas que algumas pessoas aqui dentro vão se sentir ofendidas", disse a jovem, se referindo à noite da próxima eliminação. Ana Clara e Ayrton, que valem como um único participante, foram indicados para o paredão por Lucas, que seguiu a ordem do Big Phone de escolher alguém para o próximo paredão —a formação completa da berlinda acontece na noite deste domingo. 'ME SENTINDO MAL' Também durante a festa, o próprio Lucas reconheceu que a situação dos participantes com Ayrton está desconfortável. "Não estou me sentindo bem com a situação do Ayrton. Ele está totalmente excluído e eu estou me sentindo muito mal com isso", disse ele em conversa com Caruso e Viegas.