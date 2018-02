Com Firmino decisivo, Liverpool vence e encosta na 2ª posição do Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Roberto Firmino voltou a ser decisivo para o Liverpool neste domingo (10), com um gol e uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre o Southampton, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Com a vitória fora de casa, o Liverpool encostou na segunda colocação da Premier League. Agora o time de Firmino soma 54 pontos, apenas dois abaixo do Manchester United, que neste domingo foi derrotado pelo Newcastle, jogando como visitante. O Manchester City lidera, com 72 pontos. O gol de Firmino saiu logo aos 6 minutos do primeiro tempo, quando o egípcio Salah carregou a bola pelo lado direito do ataque antes de servir o brasileiro. Em seguida, o atacante da seleção bateu com confiança de pé esquerdo para vencer o goleiro McCarthy. Este foi o 12º gol de Firmino na temporada do Campeonato Inglês. No elenco do Liverpool , apenas Salah marcou mais, com 22 anotações. Ainda antes do intervalo, Firmino devolveu o presente para Salah. O brasileiro tabelou com o egípcio com um toque de calcanhar e somou uma assistência a sua atuação. O Liverpool volta a jogar pelo Campeonato Inglês em duas semanas, quando recebe o West Ham no estádio Anfield.