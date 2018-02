Filho 'se acha' com simulacro de arma e complica o pai, dono de bar

Um adolescente exibido acabou complicando o próprio pai numa cômica confusão ocorrida em Imbituva, na região dos Campos Gerais do Paraná.

Tudo começou com o acionamento da Polícia Miitar após uma denúncia anônima que apontava um rapaz 'ostentando' uma arma de fogo em um bar da cidade, assustando outros frequentadores do estabelecimento.

Com informações sobre a roupa que o suspeito usava, policiais abordaram um rapaz próximo do local indicado e encontraram com ele o simulacro de uma pistola. Questionado sobre porque estaria com o objeto, o rapaz afirmou que era para "garantir sua segurança". Em seguida, foi constatado que ele era menor de idade, tendo apenas 17 anos.

Como o rapaz apresentava sinais de embriaguez e consumia a mesma bebida alcoólica vendida aos outros frequentadores do bar, os policiais resolveram abordar todos os clientes, mas não encontraram nada de ilícito. Foi quando abordaram o dono do local, contudo, que as coisas começaram a fazer sentido: o rapaz 'armado' era filho do homem.

Ao consultarem o sistema da PM, os agentes descobriram que o dono do bar era procurado peela Justiça, com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado (decisão transitada e julgada, com mandado válido até 2034).

Assim, o rapaz foi detido pela posse do simulacro enquanto o pai dele foi preso em cumprimento ao mandado de prisão. Ambos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Imbituva.