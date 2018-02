Em seis horas de Carnaval, 36 pessoas foram presas no litoral do Paraná

(foto: Divulgação/ Polícia Militar/ Soldado Vânia Soldi)

As avenidas ficaram lotadas de foliões na noite deste sábado (10/02) em mais uma noite de desfiles de blocos carnavalescos, escolas de samba e trios elétricos nos municípios do litoral paranaense. Mais de 500 mil pessoas estiveram nos principais eventos de Carnaval em todo o Litoral sob a proteção da Polícia Militar.

Além do policiamento preventivo houve mais fiscalização para coibir a embriaguez ao volante e ilicitudes no trânsito urbano. Ao todo foram 207 infrações lavradas pelos agentes e dois condutores presos por embriaguez ao volante. "Temos ainda mais alguns dias de festa e pedimos para que todos fiquem atentos às normas de trânsito e respeitem o próximo para que não tenhamos acidentes, por exemplo, e outros dissabores", complementou o tenente-coronel Barroso.

Desde às 00 horas de sábado (10/02) até às 6 horas deste domingo (11/02) a Polícia Militar atendeu 12 furtos, três roubos e prendeu 36 pessoas nos sete municípios litorâneos. Ao longo do dia a PM foi acionada para atender 25 situações de perturbação de sossego, as quais originaram a lavratura de 13 Termos Circunstanciados (TCs). Um motorista embriagado atropelou dois policiais militares que faziam o policiamento com motos em Matinhos. Eles passam bem e o motorista acabou preso por embriaguez. As abordagens e atendimentos da PM também resultaram em mais 12 Termos Circunstanciados (TCs) lavrados sobre crimes gerais de menor potencial ofensivo.

"O sábado de carnaval foi bastante tranquilo em todas os municípios que tiveram folia. Uma característica deste dia foi o número de famílias, com crianças e idosos, presentes nas avenidas, principalmente em Paranaguá, Morretes e Antonina. Isso significa que as pessoas sentem-se seguras e confiam também no trabalho da Polícia Militar que, aliás, esta se esforçando ao máximo para que todos curtam os festejos em paz", disse o Comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), tenente-coronel Rui Noé Barroso Torres.

Para garantir a segurará no Litoral, a PM empregou diversas modalidades de policiamento e também a aplicação de uma unidade móvel (Plataforma de Observação Elevada) para auxiliar na coordenação de policiamento. A aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) também auxiliou nos monitoramentos.