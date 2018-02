Tite escala Pelé e Zico em seleção brasileira ideal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite escalou sua seleção brasileira ideal entre as Copas do Mundo de 1970 e 2002. Em entrevista à "TV Globo", o treinador colocou Pelé e Zico no meio de campo, mas não conseguiu escolher entre as opções disponíveis para o ataque. Tite montou a seguinte equipe ideal: Marcos; Leandro, Oscar, Juan e Roberto Carlos; Clodoaldo, Falcão, Pelé e Zico. Tarrarel, Carlos Alberto Torres, Júnior, Gerson e Rivelino estariam entre seus reservas. No entanto, o técnico da seleção não conseguiu escolher dois entre os atacantes disponíveis. As opções eram Ronaldo, Romário, Jarizinho, Bebeto, Tostão e Rivaldo. Como Neymar jogou sua primeira Copa em 2014, estava indisponível para a seleção. Tite voltou a elogiar o atacante do Paris Saint-Germain e afirmou que ele tem de saber lidar com os críticos para continuar tendo sucesso. "Tive a felicidade de trabalhar com o Neymar agora. Há uma exposição muito grande, e uma vez eu disse para ele: 'quando você assume uma posição em mais alto nível, vai ter gente que vai te amar, mas vai ter os invejosos, pessoas que a cada movimentação vão tentar pegar o lado negativo'. Claro que tem acertos e erros. Reclamar demais da arbitragem está errado, e eu falei para ele. Deixa o árbitro", declarou.