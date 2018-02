Pupilo de Carlos Burle vence etapa de Nazaré do Mundial de ondas grandes

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A etapa de Nazaré, em Portugal, do Mundial de Ondas Grandes é verde e amarela. O surfista Lucas Chianca, o ‘Chumbinho’, de apenas 22 anos, deu show nas ondas que chegaram a até seis metros na Praia do Norte —com direito até a um floater radical— e ficou com o título neste domingo (11). Na grande decisão, Chumbinho bateu nomes como Nathan Florence, irmão de John John Florence (atual campeão mundial de surfe), e Billy Kemper, atual líder do tour de ondas grandes. Com a vitória, o brasileiro assumiu a quinta colocação do ranking do tour da WSL (Liga Mundial de Surfe). A última etapa do circuito mundial de ondas grandes será disputada em Mavericks, na Califórnia (EUA). A janela de espera para o evento já está aberta e vai até o dia 28 de fevereiro. Um dos grandes nomes da nova geração do surfe de ondas gigantes, Lucas Chumbinho é natural de Saquarema, no Rio de Janeiro, e tem os brasileiros Carlos Burle e Marcos Monteiro como mestres. Ambos, inclusive, não deixaram de ser citados pelo jovem big rider na hora de levantar o caneco. “Primeiro gostaria de agradecer a todos que vieram até aqui e a todos surfistas da grande final. Foi muito cansativo viajar até Portugal e enfrentar ondas tão pesadas como no sábado. Mas me sinto ótimo. Também gostaria de agradecer aos meus mestres Carlos Burle e Marcos Monteiro, sem eles não seria possível, além de todo pessoal aqui de Nazaré, que sempre nos recebe tão bem. Muito obrigado”, disse o brasileiro. Principal nome da história do surfe brasileiro de ondas grandes, Carlos Burle —que foi eliminado no primeiro round da etapa de Nazaré— confirmou a aposentadoria e assim disputou um campeonato oficial pela última vez na carreira. MAYA GABEIRA Nazaré, aliás, vendo sendo um local de conquistas importantes para os brasileiros. Há pouco mais de 20 dias, a surfista Maya Gabeira pegou uma onda que pode ter sido a maior surfada da história, com 24,3 metros. A atleta inclusive postou no Facebook um pedido para a WSL medir o tamanho da onda e incluir no Guinness Book a categoria feminina de onda gigante. Caso sejam confirmados os 24,3 metros da onda surfada pela brasileira, Maya terá superado inclusive o recorde masculino - que é de 23,8 metros e pertence ao americano Garrett McNamara. Foi também em Nazaré, em 2013, que a mesma Maya levou um caldo e, após ficar desacordada, foi salva por Carlos Burle, que em seguida voltou ao mar e pegou a maior onda de sua vida —especialistas falam em 30 metros.