Inter vence o Bologna com falha de Miranda e assistência de Rafinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O domingo (11) foi de fortes emoções para os brasileiros da Internazionale. Pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, o time de Milão recebeu o Bologna no estádio Giuseppe Meazza e venceu por 2 a 1, mas não sem passar por sustos provocados pelo zagueiro Miranda. Além de falhar no gol dos visitantes, o beque ainda precisou ser substituído após acusar dores musculares. O erro do zagueiro aconteceu quando a Inter já vencia por 1 a 0, graças a gol de Éder, brasileiro naturalizado italiano. Miranda tentou dar um chutão para afastar o perigo na intermediária, mas pegou mal na bola e jogou para trás. O argentino Rodrigo Palacio, que defendeu os interistas de 2012 até o ano passado, aproveitou e deixou tudo igual. No segundo tempo, já com Miranda fora pelo problema muscular, o técnico Luciano Spalletti resolveu lançar outro brasileiro na partida. O meia Rafinha, emprestado pelo Barcelona, entrou na vaga do croata Marcelo Brozovic aos 13 minutos da etapa final e logo em sequência já mostrou serviço. Foi dele a assistência para o golaço do francês Yann Karamoh. Foi o terceiro jogo de Rafinha pela Inter, que interrompeu série de dez partidas sem vitória na temporada. Antes de bater o Bologna, o time acumulou sete empates —três 0 a 0 e quatro 1 a 1— e três derrotas. A última vitória havia sido 3 de dezembro, contra o Chievo, por 5 a 0, na 15ª rodada do Italiano. Agora, a equipe de Milão soma 48 pontos, assegurando mais uma rodada na zona de classificação à Liga dos Campeões.