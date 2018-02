Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso mostram ida de filha a bloco afro em Salvador 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Giovanna Ewbank, 31, e Bruno Gagliasso, 35, escolheu Salvador para passar o Carnaval com a filha Titi —eles alugaram uma casa na cidade. Neste sábado (10), a menina, que foi adotada quando tinha um ano, no país africano Malawi, participou do bloco Ilê Aiyê, o grupo afro de Carnaval mais antigo do Brasil, e emocionou os pais, que compartilharam fotos do momento no Instagram "Minha princesa linda se divertindo e se reconhecendo no bloco", disse Ewbank em sua conta. "Sem dúvida, um dos dias mais emocionantes e importantes das nossas vidas", escreveu Gagliasso na mesma rede social.