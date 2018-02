Mais de 160 pessoas são multadas por urinar nas ruas do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O programa Lixo Zero da Prefeitura do Rio multou 162 pessoas por urinar nas ruas durante o primeiro dia de Carnaval na cidade. No sábado (10), também foram multadas 12 pessoas por jogar lixo no chão. Uma equipe de 210 fiscais e 140 guardas municipais está atuando nos blocos pelo programa Lixo Zero. A multa por urinar na rua é de R$ 563,30. Para o descarte de lixo, é de R$ 205,60. Neste domingo (11), a Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) informou ter recolhido 189 toneladas de lixo durante o sábado de Carnaval. Deste total, 150 toneladas foram recolhidas após a passagem de blocos. O bloco mais gerou lixo foi o Favoritas, na orla de Copacabana, na zona sul, com 35 toneladas. O Cordão do Bola Preta, que desfila no centro da cidade, foi o segundo, com 27,6 toneladas.