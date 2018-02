Metrô de SP tem lotação e velocidade reduzida com dispersão de blocos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dispersão de alguns blocos de Carnaval, na noite deste domingo (11), faz com que muitos foliões sigam para o metrô na região do Paraíso, na zona sul de São Paulo. Com isso, o usuário encontra lotação e atraso no local. Segundo o Metrô, a quantidade de foliões faz com que funcionários da estação Paraíso, onde há o cruzamento das linhas 1-azul e 2-verde, façam controle de fluxo nas catracas e escadas rolantes para evitar acidentes na plataforma. Os trens também estão passando com velocidade reduzida, o que provoca atrasos nos trens das duas linhas, além da linha 3-vermelha. Apesar disso, não houve registro de tumulto, afirma o Metrô. Na noite de sábado (10), a estação República também teve filas e até brigas após a dispersão de blocos. Já as estações Faria Lima e Fradique Coutinho, na linha 4-amarela, tiveram "organização de fluxo", com a entrada de passageiros restrita a uma única entrada e a saída por outra.