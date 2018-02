Briga por antena de internet termina com nora morta e sogro preso

A discussão sobre a instalação de uma antena de internet foi o ato final de uma tragédia ocorrida na Cidade de Goiás, noroeste do estado goiano. Telmo José Gomes Pereira, de 49 anos, não aceitava o relacionamento de sua enteada com a autônoma Sibel dos Santos Silva, de 31. Hoje, deu cabo ao relacionamento entre as duas após esfaquear Sibel na última sexta-feira (09/02).

O suspeito, que foi preso neste domingo (11/02), cometeu o crime em sua própria casa, onde também vivia a filha da namorada de Sibel, uma garota de apenas 8 anos.

Os dois (suspeito e vítima) já tinham várias rixas pelo fato dele não aceitar o namoro da enteada. No dia do crime, Sibel e a namorada foram até a casa do suspeito para conversar sobre a instalação de uma antena de internet para que a garota pudesse falar com a mãe.



Embriagado, Telmo não aceitou e logo começou uma discussão, que terminou com Sibel esfaqueada no braço e no peito, em três golps fatais.

O pedreiro fugiu logo após o crime e na tarde de hoje se apresentou espontaneamente, na tentativa de fugir do flagrante. Não sabia, porém, que a polícia já havia pedido (e a Justiça deferido) o pedido de prisão preventiva dele.

Agora Telmo deverá responder por feminicídio, podendo, se condenado, pegar de 12 a 30 anos de prisão.