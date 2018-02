Metrô de SP altera entradas da estação Paraíso para controlar fluxo de foliões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entradas da estação Paraíso do metrô de São Paulo, próxima de onde desfilam os blocos na avenida 23 de Maio, foram alteradas no início da noite deste domingo (11) para acesso ao público. O acesso pela rua Eduardo Amaro está aberto apenas para embarque, já o acesso pela igreja ortodoxa, na rua Vergueiro, está reservada para o desembarque. Sem placas de aviso com informações, guardas de trânsito da PM e agentes da CET próximos ao local passaram a ser abordados por foliões para saber qual estação mais próxima —no caso, a Ana Rosa. Mais cedo, a velocidade dos trens foi reduzida nas linhas 1-azul e 2-verde, o que provocou atrasos, além da linha 3-vermelha. Segundo o metrô, dois trens reservas já foram colocados em circulação para dar conta do fluxo. Pessoas reclamam também de falta de sinalização. No meio dos blocos na avenida 23 de Maio, não é possível saber qual a saída, posto de emergência ou banheiro mais próximo. Na noite de sábado (10), a estação República teve filas e até brigas após a dispersão de blocos. Já as estações Faria Lima e Fradique Coutinho, na linha 4-amarela, tiveram "organização de fluxo", com a entrada de passageiros restrita a uma única entrada e a saída por outra.