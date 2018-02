Musas têm gastos exorbitantes para desfilar no Carnaval do Rio

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Não basta apenas ter samba no pé. É preciso ter dinheiro no bolso ou então uma boa rede de parcerias para arcar com custos extras que as musas de Carnaval costumam ter para fazer bonito na avenida. Tratamentos estéticos, exercícios e dieta com acompanhamento profissional são apenas alguns de tantos outros serviços que elas utilizam. Egili Oliveira, musa das agremiações cariocas São Clemente e da Renascer de Jacarepaguá, conta com uma equipe que inclui fisioterapeuta, personal trainer, esteticista, dentista, maquiador e estilista. A preparação dela para o Carnaval deste ano começou em outubro de 2017. "Se eu tivesse que pagar todos esses profissionais, não gastaria menos de R$ 5 mil por mês", revela. "Quando fazemos parceria, este custo cai consideravelmente e a gente investe mais na fantasia porque, no meu caso, por exemplo, gosto de pedras verdadeiras, glamour e beleza", diz a professora de samba e atriz. De acordo com a assessoria de imprensa de Oliveira, uma fantasia de musa custa entre R$ 10 mil e R$ 15 mil. Penas de faisão e pedraria verdadeira são os elementos que mais encarecem a peça. GRUPO ESPECIAL Rainha de bateria da Alegria da Zona Sul e da Império Serrano, ambas no Rio, Anny Santos diz que não investe mais do que já gastaria no dia a dia com os cuidados do corpo. "Sempre malhei e gostei de me cuidar. Meu gasto maior vai ser com a fantasia." Morando na Europa desde os 12 anos, a empresária admite que os gastos são muitos, mas que a paixão pelo Carnaval compensa. "Minha família não é ligada ao Carnaval. Fui criada em uma outra cultura, mas a paixão pela folia é imensa." Santos diz que geralmente chega ao Brasil quatro meses antes do Carnaval para acompanhar os preparativos para a folia. "Anny gastará um pouco mais porque será rainha de bateria e também musa no Grupo Especial, além de ter profissionais que já estavam trabalhando com ela e que não fazem permuta", explica a assessoria de imprensa dela. IMPLANTE DE CABELO Desde setembro, a rainha de bateria da Unidos do Viradouro, Raíssa Machado, faz tratamentos estéticos, musculação, dieta restritiva, tratamento dentário e harmonização facial. Esta última, por exemplo, custa cerca de R$ 300 cada seção. Já a academia sai por R$ 600 mensais e o personal trainer cobra cerca de R$ 150 por hora. Há ainda os gastos com figurinos, maquiagem, implante de cabelo, sapatos e fantasia. "Além de fazer todos esses tratamentos, que no mês de janeiro são intensificados, ainda tem colocação de cílios postiços e micropigmentação de sobrancelhas. A fantasia depende da quantidade de faisões. Nos últimos anos, usei alguns faisões e pedras 'reciclados'. Talvez eu faça o mesmo neste ano. Por enquanto, minha fantasia está calculada em torno de R$ 35 mil." Machado faz ainda uma comparação entre o Carnaval do Rio e de São Paulo: "Como o carnaval do Rio é mais 'glamourizado', tudo se torna mais caro". As outras musas fazem coro.