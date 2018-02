Avião russo cai perto de Moscou e deixa 71 mortos

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) Um avião russo com 71 pessoas a bordo caiu próximo a Moscou neste domingo (11). O Kremlin disse, em nota oficial, não haver sobreviventes. A aeronave Antonov An-148 operada pela Saratov Airlines decolara do aeroporto de Domodedovo, o principal de Moscou, com destino a Orsk, na fronteira com o Cazaquistão, e minutos depois se acidentou na região de Ramenskoe, 50 quilômetros ao sudeste da capital, segundo informações do serviço de emergência russo divulgadas pela agência Sputnik. Não se sabe a razão do acidente no voo 6W703. O governo por ora investiga a possibilidade de ele ter sido causado por falha técnica, erro humano ou condições climáticas —havia nevado recentemente na região. A caixa preta já foi recuperada. O site Gazeta, citando fontes no governo, relatou que o piloto havia informado sobre uma pane na aeronave e pedira autorização para pouso de emergência no aeroporto de Zhukovsky, algo não confirmado pelas autoridades. Testemunhas na vila russa de Argunovo, ouvidas por agências de notícias, dizem ter visto uma aeronave em chamas despencando do céu. O avião transportava 65 passageiros e seis tripulantes. As equipes de busca já chegaram ao local do acidente, onde foi necessário caminhar devido à dificuldade de acesso, a -5°C. Circulam em redes sociais e na TV local imagens dos destroços espalhados pela neve. Restos da aeronave foram achados em um raio de um quilômetro, segundo os investigadores. Autoridades russas dizem que a maior parte das vítimas era de moradores da região de Orsk, destino da aeronave. O prefeito dessa cidade fronteiriça enviou uma equipe de psicólogos para auxiliar as pessoas à espera do voo no pequeno aeroporto. O ministro dos Transportes, Maksim Sokolov, afirmou que será necessário conduzir testes de DNA para identificar as vítimas. A agência Interfax afirmou que ao uma delas era cidadão suíço. O presidente russo, Vladimir Putin, ofereceu condolências aos familiares e amigos das vítimas, segundo o porta-voz de seu governo, Dimitri Peskov. Putin pediu que seja formada uma comissão especial para investigar as causas desse acidente. O An-148 acidentado tinha oito anos e já foi operado pela Rossiya Airlines. A porta-voz da Saratov Airlines, Elena Voronova, disse que a empresa não tinha conhecimento de defeito na aeronave. A Rússia foi palco de desastres aéreos recentes. O último deles, em novembro, deixou seis mortos na região leste do país. Em dezembro de 2016, um avião se acidentou ao deixar o resort de Sochi e matou todas as 92 pessoas a bordo.