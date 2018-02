Santos encontra substituto para Ferraz, mas busca solução na lateral esquerda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alvo de protestos de torcedores santistas, o lateral direito Victor Ferraz ficou fora da equipe por lesão pelo segundo jogo consecutivo, mas não fez tanta falta. No sábado (10), apesar do empate em 2 a 2 com a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista, que deixa Jair Ventura sem vitória pela terceira partida seguida, a boa notícia foi justamente Daniel Guedes. O reserva de 23 anos teve mais uma atuação de destaque e deixou o jogo em Araraquara sob muitos elogios. Se no clássico com o Palmeiras havia sido responsável pelo passe que resultou no gol de Renato, Guedes reapareceu com passes importantes no sábado. O lateral cruzou com perfeição para Sasha anotar o primeiro gol e, com uma linda arrancada, só rolou para que Gabigol fosse às redes em sua volta ao Santos. Jair, admirador do jovem lateral, fez elogios. "Ele foi importantíssimo com duas assistências. Não vai ter desculpa comigo. Sempre vamos estar juntos em momentos bons e ruins, não transfiro responsabilidade. Ele foi importante, deu duas assistências, belas, quem cresce é o Santos. O treinador quer ter dois jogadores ou três do mesmo nível em cada posição", disse então Jair Ventura, sem confirmar se Ferraz, quando recuperado de lesão, voltará ao time. Do lado esquerdo, porém, o Santos não conseguiu contornar o cenário de dificuldades. Caju, 22 anos, teve mais uma oportunidade para jogar e deixou a Fonte Luminosa como um dos piores em campo no empate. Além de cometer um pênalti em falta tola, participou negativamente nos gols do adversário. Setor responsável por dores de cabeça aos santistas na temporada, a lateral esquerda começou a cargo de Romário, adquirido ao Ceará. A paciência do treinador do Santos, porém, acabou rápido, após dois jogos. Além de Caju e Romário, Jair tem eventualmente utilizado o colombiano Copete improvisado no setor, mas ainda espera por um novo nome no mercado.