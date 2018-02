Paula, Ana Paula e família Lima estão no paredão do 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O terceiro paredão do "Big Brother Brasil 18" foi formado neste domingo (11), em horário bem mais cedo que o habitual por causa da transmissão da primeira noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro (RJ) na Globo. Estão na berlinda os dois integrantes da família Lima (Ayrton e a filha Ana Clara), que foram indicação de Lucas, que atendeu o Big Phone; Paula, escolha do líder da semana, Diego; e Ana Paula, a mais votada pelos outros confinados. O anjo Mahmoud, imunizou Gleici. "Um dos meus objetivos era levar o prêmio para o Norte pela primeira vez nesse programa. Por isso eu vou abençoar a Gleici. Ela esteve ao meu lado e compartilhou as angústias e alegria de estar de volta na semana passada", justificou. Além do líder e da escolhida do anjo, Wagner, que conquistou a imunidade em uma garrafa na prova pela liderança, estava imune. Segundo Diego, o critério seu critério de escolha foi estratégia de jogo. "Eu admiro como ser humano. Do meu ponto de vista é uma das que mais jogam na casa e que é a mais competitiva", justificou. Confira como foram os votos da casa: Diego (líder da semana) votou em Paula; Família Lima votou em Ana Paula; Gleici votou em Ana Paula; Mahmoud votou em Ana Paula; Paula votou em Ana Paula; Jéssica votou em Ana Paula; Kaysar votou em Viegas; Breno votou em Ana Paula; Lucas votou em Ana Paula; Ana Paula votou em Mahmoud; Patrícia votou em Mahmoud; Wagner votou em Mahmoud; Viegas votou em Mahmoud; Nayara votou em Mahmoud e Caruso (voto aberto) votou em Mahmoud.