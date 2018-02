Frevo e maracatu embalam 'Bloco da Poesia' em Recife

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Poetas, escritores, músicos e cantores se encontram há 17 anos no Bloco em Poesia, em Recife. A roupa das rainhas no desfile deste ano, que aconteceu neste domingo (11), fez uma homenagem ao frevo e ao maracatu. "Resolvi exaltar o frevo, por meio da saia, com o formato da sombrinha de frevo, e o maracatu com a coroa", afirmou Rute Farias, 70, que idealizou o modelo feminino. Foram quatro meses para as peças ficarem prontas. No total, o bloco lírico conta com 75 componentes e 15 músicos. Após concentração na rua da Moeda, o grupo seguiu pelas ruas do Recife Antigo.