Bloqueios esvaziam e provocam reclamações na Vila Madalena, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bloqueios para pedestres na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, conseguiram esvaziar o miolo do bairro, ao vetar o acesso de não moradores após as 17h deste domingo (11) de Carnaval. As barreiras causam muitas reclamações de foliões que querem se encontrar com pessoas que haviam entrado antes do horário de fechamento das ruas. "Não sou bagunceira, não sou bêbada. Só quero encontrar minha irmã", disse uma moça a guardas-municipais que controlam o acesso. Logo depois, ela conseguiu se infiltrar em meio a moradores. Para entrar, moradores precisaram mostrar comprovantes de residência. Também na zona oeste da capital, o largo da Batata tem vários pontos vazios dentro do espaço limitado por grades para os foliões e é fácil deslocar-se. Nas imediações do largo, há concentrações esparsas de foliões, geralmente em frente a um bar. Os pequenos bares da região colocaram caixas de som para fora e acabaram fazendo as vezes de trio elétrico. Tocam axé, funk e sertanejo.