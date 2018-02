Império Serrano abre o primeiro dia de desfiles do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Império Serrano, tradicional escola de samba da Serrinha, em Madureira, volta ao Grupo Especial, após oito anos na Série A, a segunda divisão carioca. A vontade de matar a saudade deve dominar o clima da apresentação deste domingo (11), na abertura dos desfiles na Sapucaí. O enredo da escola, "O Império do Samba na Rota da China", fala sobre as viagens de Marco Polo ao país asiático. A escola chegou a buscar patrocínio com empresas chinesas, mas segundo o carnavalesco, Fabio Ricardo, não teve sucesso. Vale ouvir a bateria da escola, conhecida como uma das melhores. Ainda neste primeiro dia, desfilarão outras seis escolas: São Clemente, Unidos de Vila Isabel, Paraíso do Tuiuti, Acadêmicos do Grande Rio, Mangueira e Mocidade Independente de Padre Miguel.