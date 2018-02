Fátima Bernardes aposta em look com transparência no Carnaval do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ela não vai andar pela Sapucaí, mas escolheu um figurino tão bonito quanto os desfilados pelas passistas das escolas de samba. Para a primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que acontece neste domingo (11), Fátima Bernardes, 45, apostou em um look todo preto, com transparência no tronco, bem estruturado, e brilho na parte de baixo, uma saia até a altura dos joelhos. Fotos do "modelito" publicadas pela apresentadora no seu Instagram renderam elogios entusiasmados. "Arrasa!", disse um internauta. "Nunca esteve tão maravilhosa", disse outro fã.. Até famosos tietaram a apresentadora. "Para tudo", escreveu Fernanda Gentil. "Tá gata", disse Hugo Gloss.