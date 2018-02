No 1º jogo oficial após gravidez, Serena perde duelo de duplas na Fed Cup

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Serena Williams realizou seu primeiro jogo oficial, neste domingo (11), em mais de um ano —o último foi na final do Aberto da Austrália de 2017. A ex-líder do ranking mundial, que ficou parada por estar grávida, jogou duplas ao lado da irmã Venus Williams e perdeu por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/3) contra as holandesas Lesley Kerkhove e Demi Schuurs. O duelo em Asheville (EUA) fechou a série entre Estados Unidos e Holanda na primeira rodada do grupo mundial da Fed Cup. Mesmo com o revés, as norte-americanas levaram a melhor por 3 a 1. A irmãs Williams entraram em quadra já classificadas à próxima fase da competição. No sábado (10), os EUA abriram 2 a 0 com as vitórias em simples de Venus contra Arantxa Rus e de Coco Vandeweghe sobre Richel Hogenkamp. Já neste domingo, Venus bateu Hogenkamp e classificou as norte-americanas às semifinais da Fed Cup. A próxima adversária será a França, que superou a Bélgica por 3 a 2. Após dar à luz a filha Alexis Olympia Ohanian Jr. em setembro, Serena retornou às quadras no fim de dezembro e perdeu uma partida de exibição contra a letã Jelena Ostapenko por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 10/5. Depois do duelo, a ex-número 1 cogitou jogar o Aberto da Austrália, mas desistiu da ideia e só fez o retorno oficial neste domingo. Contra as holandesas, as Williams pecaram no saque no primeiro set, foram quebradas quatro vezes e só devolveram uma quebra. Já no segundo set, Kerkhove e Schuurs conseguiram uma quebra no início e voltaram a quebrar as norte-americanas quando venciam por 5-3 para fecharem a partida. “É bom, foi o primeiro jogo da minha filha e fiquei feliz por ela ter vindo assistir. É bom estar aqui e jogar pelo meu país em Asheville”, afirmou Serena após o jogo.