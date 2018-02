Novo reitor de Harvard é conhecido por perfil de gestor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Universidade Harvard anunciou neste domingo (11) que Lawrence Bacow será o novo reitor da instituição. Com passagem pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachussetts) e pela Universidade Tufts, Bacow irá substituir Drew Gilpin Faust, que assumiu o cargo em 2007 e foi a primeira mulher a dirigir a prestigiada universidade. Bacow é mais conhecido pelo seu perfil de gestor do que como acadêmico. Segundo o jornal "The New York Times", sua escolha reflete a necessidade de uma liderança firme em meio ao governo do presidente Donald Trump, que costuma antagonizar com as elites de universidades como Harvard. Hoje, Bacow trabalha no Centro para Lideranças Públicas da Escola de Governo Kennedy Harvard. Segundo o comunicado divulgado pela universidade, ele assume a reitoria em 1º de julho. A direção da instituição destacou seu trabalho em prol de estudantes de baixa renda e pela inclusão. Durante os dez anos em que dirigiu a Universidade Tufts, Bacow criou o Escritório de Diversidade Institucional e trabalhou para aumentar a presença de mulheres e minorias em posições de liderança. Filho de imigrantes, seu pai era um refugiado do Leste Europeu e sua mãe, uma sobrevivente de Auschwitz.