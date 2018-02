Neymar defende Vinicius Júnior por provocação ao Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar se manifestou em defesa de Vinicius Júnior. Em comentário em uma publicação do perfil "Futebol na Tela", no Instagram, o atacante do Paris Saint-Germain afirmou que "o futebol está chato". No último sábado (10), o jogador do Flamengo comemorou com o gesto do "chororô" ao fechar o placar na vitória por 3 a 1 contra o Botafogo, pela semifinal da Taça Guanabara. "Futebol está chato. Se o seu time ganhar do time do seu amigo e você zoar ele... ferrou, vai ser punido", escreveu Neymar. O lance aconteceu nos minutos finais da partida válida pela semifinal da Taça Guanabara. Após balançar as redes, Vinicius Júnior saiu comemorando com o gesto de choro, que ficou conhecido com a comemoração do atacante Souza, em 2008. Depois da partida, Vinicius disse ao "Premiere" não ter provocado o rival. "Foi para concretizar a vitória, o que eu fiz foi na alegria do jogo, faço isso desde a base. Ninguém vai tirar isso de mim, não foi para provocar ninguém. Vamos comemorar."