São Clemente comemora 200 anos da Belas Artes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Escola conhecida pelo tom irreverente dos seus desfiles, a São Clemente vai comemorar o aniversário de 200 anos da Escola de Belas Artes da UFRJ, que já formou muitos talentos da Sapucaí, com o enredo "Academicamente Popular". O desfile deste domingo (11), o segundo do Grupo Especial das escolas de samba cariocas, vai falar da chegada da missão artística francesa ao Brasil (1816), de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), que pintou em aquarelas o Rio da época. O enredo ainda trata da mistura entre a pintura clássica e a cultura popular que, na visão do carnavalesco Jorge Silveira, também cria da Belas Artes, se materializa no Carnaval. Outras cinco escolas ainda desfilam neste primeiro dia: Vila Isabel, às 23h25; Paraíso de Tuiuti, à 0h30; Grande Rio, à 1h35; Mangueira, às 2h40; e Mocidade, às 3h45.