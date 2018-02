São Clemente exalta artes e Império vai à China na 1ª noite de desfiles do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Império Serrano, que abriu os trabalhos na Sapucaí na noite deste domingo (11), fez um desfile rápido —apenas 63 minutos— com um enredo sobre as viagens de Marco Polo à China. Apesar de ter uma das baterias mais elogiadas, a escola, que retorna ao Grupo Especial, não empolgou. Em seguida, a São Clemente, com desfile exuberante, comemorou o aniversário de 200 anos da Escola de Belas Artes da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), com alas homenageando pinturas da missão francesa e obras de Debret. Até as 22h, 117 pessoas haviam sido atendidas pelo posto de saúde do sambódromo, a maior parte delas passando mal por causa do forte calor. Três delas tiveram que ser encaminhadas a hospitais municipais. A primeira noite de desfiles, com Vila Isabel, Tuiuti, Grande Rio, Mangueira e Mocidade se desdobraria ainda ao longo da madrugada desta segunda (12). À noite, desfilam a partir das 21h15 Unidos da Tijuca, Portela, União da Ilha, Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense e Beija-Flor, nessa ordem.