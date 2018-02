Primeira noite de desfile no Rio teve público apático

JULIANNA GRANJEIA E BERNARDO MOURA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A primeira noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro na Sapucaí, neste domingo (11), foi marcada por um público apático nas arquibancadas e camarotes não tão prestigiados por famosos quanto nos anos anteriores. Único político a comparecer na avenida, o senador Romário aproveitou a passagem pelo camarote da Itaipava para criticar o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. "Ele foi eleito pelo povo e tem que ir onde o povo está. Ele é um babaca, um merda", afirmou o pré-candidato ao governo do Rio pelo Podemos. A rainha do espaço Itaipava foi a cantora Pablo Vittar, que vai estrear na Sapucaí desfilando pela Beija Flor na segunda. "É a realização de um sonho de infância. Sempre acompanhei pela TV quando eu era criança lá no Maranhão. Minha mãe é torcedora da Mocidade e pedi pra ela me ver na Beija-flor", contou Pablo. Entre as celebridades que passaram pelo camarote Nº 1, Mariana Ximenes, que desfilou pela Mangueira, Ísis Valverde, que foi rainha do baile do Copacabana Palace, e André Marques, que bate ponto nos camarotes da passarela há pelo menos 25 anos. No estreante camarote Wood's, quem monopolizou a atenção foi a atriz Larissa Manoela, também pela primeira vez na Sapucaí. "Sempre acompanhei pela televisão, mas não fazia ideia de como era ao vivo. É uma sensação muito boa", disse a atriz. VALESCA POPOZUDA Inspirada pelo lema que se popularizou neste Carnaval, a cantora Valesca Popozuda disse que a frase "não é não" estará presente no seu novo clipe que será lançado após o Carnaval. O clipe de "Desce o Gim" foi gravado na Vila Mimosa -tradicional zona de prostituição no Rio de Janeiro. Nele, Valesca aparece com uma tatuagem onde se lê "Não é não". O lema se popularizou entre as mulheres em reação aos assédios sofridos, principalmente nos blocos de carnaval país afora.