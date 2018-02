Em camarote da Sapucaí, Romário afirma que prefeito do Rio é 'uma merda'

JULIANNA GRANJEIA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O senador Romário afirmou neste domingo (11) que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, "é uma merda". Único político a estar presente na Sapucaí até por volta da meia-noite, o ex-jogador foi questionado sobre a ausência do prefeito na avenida. "Ele foi eleito pelo povo e tem que ir onde o povo está. Ele é um babaca, um merda", afirmou o pré-candidato ao governo do Rio pelo Podemos. O ex-jogador vai assistir ao desfile das escolas de samba no camarote da Itaipava.