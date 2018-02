Ísis Valverde exibe corpão e diz que engordou dois quilos

BERNARDO MOURA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Exibindo ótima forma em um maiô colado ao corpo, a atriz Ísis Valverde disse neste domingo (11) que ganhou dois quilos. Ela está na Sapucaí para acompanhar, do Camarote No.1, os desfiles das escolas de samba do Rio. "Ganhei dois quilos depois da viagem de férias. Relaxei depois da novela, porque era muita correria", afirmou Ísis, que também disse ser viciada em exercícios físicos: "não consigo não malhar". Ísis, que é celíaca, disse que prefere ser "inteligente ao se alimentar" do que fazer dieta. Sobre a participação como rainha do Baile do Copacabana Palace, a atriz revelou que, no início, ficou "meio travada", mas que depois entrou no personagem. Para os desfiles de hoje, ela disse estar ansiosa pela passagem da Mangueira, sua escola do coração. Ela também afirmou que quer conferir a performance de Sabrina Sato e de Juliana Paes na avenida.