Inter vê zagueiros irem bem e ganha tempo para 'preparar' Moledo

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional fez um esforço acima do normal para ter Rodrigo Moledo, mas ao mesmo tempo assiste de camarote à sua zaga ter um bom desempenho. Nesta arrancada de ano, o time sofreu apenas quatro gols e teve atuações destacadas de diferentes nomes. Até Danilo Silva, que terminou 2017 em baixa, é elogiado pelo início de temporada. Já foram sete partidas disputadas, entre Gauchão e Copa do Brasil, e o rodízio no elenco deu chance a todos os zagueiros. Victor Cuesta, Klaus, Danilo Silva e Thales. Apenas Ernando, de volta após cirurgia nas costas, ainda não atuou. A dupla titular é formada por Klaus e Cuesta. Mas a zaga reserva chamou atenção. Danilo Silva e Thales não só atuaram bem como marcaram gols. Danilo, que voltou ao Colorado no ano passado, apresentou-se com índices que chamaram atenção: percentual de gordura baixo, dados abaixo do esperado em testes físicos e rendimento acima do projetado em avaliações. Danilo Silva chegou ao Inter em 2008 e ficou meses trabalhando no chamado time B. Foi promovido em 2009 e no ano seguinte acabou negociado com o Dinamo de Kiev, da Ucrânia. Voltou ao Brasil e foi direto ao Beira-Rio. Assinou com o Colorado semanas após iniciar treino no Parque Gigante e virou opção ao longo do ano. A contratação, inicialmente, foi pensando em ter um coringa. Zagueiro de origem, ele chegou a atuar como lateral direito no início de carreira. A escalação na lateral acabou sendo descartada pelas mudanças físicas em Danilo Silva. Ele se tornou um zagueiro suplente ao longo da campanha na Série B, mas com registro de falhas. Durante as férias, o jogador manteve rotina de treinos e surpreendeu na reapresentação. Por conta desse cenário, o Inter não apressa a reestreia de Rodrigo Moledo. Contratado após longa negociação com o grego Panathinaikos, ele será preparado para entrar gradualmente no time. Para a diretoria, o zagueiro que ainda passou pelo Metalist-UCR casa perfeitamente com Cuesta. O sonho é formar uma dupla técnica e ao mesmo tempo de imposição física. O Inter volta a jogar na quinta-feira, diante do Juventude, pela sétima rodada do Gauchão. Com a pré-temporada encerrada de forma oficial, Odair Hellmann aposentou o rodízio e deve usar força máxima. Os zagueiros estarão lá, para confirmar a boa fase, e dar mais tempo a Rodrigo Moledo.