"Estou feliz no Real Madrid e farei o possível para continuar", diz Zidane

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diante do nome envolvido para uma possível saída do Real Madrid ao fim da temporada europeia, Zinedine Zidane tratou de impor o seu desejo nesta semana, às vésperas do decisivo duelo contra o Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O treinador francês afastou qualquer tipo de especulação sobre uma insatisfação no cargo de comandante do clube espanhol. "Estou muito feliz no Real Madrid e farei todo possível para poder continuar. É verdade que não estamos fazendo a melhor temporada, mas o maior responsável sobre isso sou eu. A temporada atual é diferente da anterior, e temos que assumir isso", afirmou Zidane, em entrevista à rádio francesa RTI. O técnico do Real Madrid, inclusive, amenizou a pressão que sofre antes do duelo contra o PSG; uma eliminação contra a equipe de Neymar pode praticamente "encerrar" a temporada do gigante espanhol, que se encontra 17 pontos atrás do líder Barcelona. "Agora, quero só observar o presente e não penso sobre o meu futuro em relação a esta eliminatória contra o PSG. Só penso no momento atual", acrescentou o treinador francês. O primeiro confronto entre Real Madrid x PSG está marcado para quarta-feira, a partir das 17h45 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu. A volta vai ocorrer no Parque dos Príncipes, em Paris, no dia 6 de março.