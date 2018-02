Sassá tenta dar volta por cima após viver inferno astral no Cruzeiro

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Ele não entra em campo desde 10 de setembro do ano passado, viu um dos maiores centroavantes do país ser contratado para a sua vaga e foi recusado pelo Grêmio no negócio que envolveu a busca pelo lateral direito Edilson. Sassá viveu um momento difícil em sua carreira. A fase, porém, está perto do fim. Recuperado de uma intervenção cirúrgica no joelho direito, o centroavante tem participado normalmente das atividades comandadas por Mano Menezes. O atacante de 24 anos já foi liberado pelo departamento médico e faz trabalho físico para alcançar o condicionamento ideal. Sem jogar há cinco meses -sua última participação foi contra a Chapecoense-, Sassá terá um concorrente acima da média na volta aos gramados. Fred foi contratado em dezembro de 2017 após assinar a rescisão com o Atlético-MG. Badalado por conta do currículo vitorioso, o novo camisa 9 é incontestável e considerado titular absoluto de Mano Menezes para a temporada. A sua chegada faz com que Sassá perca espaço no elenco. Antes titular, o dono do número 99 terá que se acostumar com a nova condição na Toca da Raposa II. E a situação poderia ser ainda pior. Antes mesmo do início de 2018, Sassá esteve perto de se mudar para o Grêmio. O jogador seria envolvido na contratação de Edilson. A cessão, aprovada pela comissão técnica, era uma ideia de Itair Machado, atual vice-presidente de futebol. Próximo de voltar a jogar com as cores do Cruzeiro, Sassá tenta dar a volta por cima após viver um inferno astral na Toca da Raposa II. A expectativa é que ele esteja à disposição de Mano Menezes para a partida contra o Boa Esporte, em 24 de fevereiro, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Ele pode ser utilizado para que Fred receba um descanso na temporada.