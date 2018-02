Madrinha da Unidos de Vila Maria quer processar Luisa Mell por críticas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Beatriz Godoi, madrinha de bateria da Unidos de Vila Maria, entrou no Anhembi na noite deste sábado (10) vestindo uma fantasia com cerca de 3.800 penas de faisão. A ativista Luisa Mell criticou a escolha, compartilhando uma matéria na qual a carnavalesca aparecia, chamando a atenção para quantidade de penas. "Deixem os animais em paz", escreveu Mell em sua conta no Instagram. Na manhã do domingo (11), Ana Beatriz disse ter acordado com comentários ofensivos em suas redes sociais. "O que ela fez foi incitar toda essa violência, fui julgada e condenada pelas pessoas nas redes sociais. Feriram a minha moral, da minha família e da minha escola. Não posso deixar isso passar em branco, já conversei com meu advogado, que entrará com a ação nos próximos dias", disse a passista. Com opinião diferente da ativista, Godoi diz que procura sempre saber a origem das penas que compra. "Se os animais são respeitados e o material tem procedência, qual a razão de polemizar? Não podemos admitir esse radicalismo", comentou. A passista, que desfila há 15 anos, estreou em 2018 na Unidos de Vila Maria. No Instagram, Ana Beatriz se manifestou criticando Luisa Mell, replicando uma foto em que a ativista aparece desfilando com uma fantasia de Carnaval com muitas penas. "Acho que a senhora se esqueceu do seu passado", escreveu na legenda da imagem. Para a passista, o Carnaval é uma tradição. "Estamos falando de cultura, de povos e de tradições. Não podemos deixar tudo isso para trás por conta do radicalismo e da opinião de subcelebridades. Isso é tão vazio quanto tentar impor uma filosofia vegana a um comedor de carnes", comentou. Luisa Mell não se manifestou em suas redes sociais. Até o momento da publicação deste texto, a reportagem não conseguiu contatar a artista.