Corinthians anuncia retorno do volante Ralf

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians, por meio das redes sociais, confirmou nesta segunda-feira (12) que o volante Ralf está de volta. Ele realizou exames nas últimas horas e foi aprovado para assinar por dois anos. A mensagem em alusão à contratação dizia "Cuidado, cão bravo", e levou corintianos a exaltarem o jogador campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, entre outros títulos com a camisa do clube. Ralf ficou conhecido como "pitbull", em função da capacidade acima da média na recuperação de bolas. Aos 33 anos, Ralf, conforme apurou a reportagem, receberá um salário de aproximadamente R$ 300 mil mensais. Em 2016 e 2017, o volante atuou pelo Beijing Guoan, da China, mas estava livre para assinar com outra equipe. Primeiro reforço do novo presidente Andrés Sanchez, Ralf se junta a Júnior Dutra, Mateus Vital, Juninho Capixaba, Renê Júnior e Emerson Sheik como jogadores adquiridos para esse ano. O próximo nome a chegar deve ser de Marllon, zagueiro que vestiu a camisa da Ponte Preta em 2017. Entre os pontos que levaram o Corinthians a apostar em Ralf, estão a necessidade de aumentar a estatura do time, a experiência em torneios de alto nível e a possibilidade de saídas de jogadores da posição, entre outros itens.