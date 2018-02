Giovanni Augusto elogia Vasco e minimiza passagem discreta pelo Corinthians

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Giovanni Augusto foi apresentado na tarde desta segunda-feira (12) pelo Vasco. Contratado por um pedido do técnico Zé Ricardo, o jogador elogiou bastante seu novo clube. Durante a entrevista, ele também se defendeu da baixa efetividade no Corinthians. "Sempre acompanhei o Vasco e conheço a grandeza do clube. É um dos maiores do Brasil. Gostei muito da confiança do professor Zé Ricardo, da diretoria e do presidente", afirmou. "O Zé Ricardo me ligou e me deixou bastante tranquilo. Ele mostrou que deseja contar comigo e tem a grandeza do Vasco. Os nossos objetivos para o ano estão definidos", completou. No Corinthians, o seu último clube, Giovanni Augusto fez apenas sete gols em 74 jogos oficiais disputados pelo clube. Ele se defendeu do baixo aproveitamento na chegada ao Vasco. "Muitas pessoas falaram que não fiz um bom trabalho no Corinthians. Mas, em 2016, atuando por uma posição diferente, fiz o mesmo número de gols que marquei no Atlético-MG. Só deixei a desejar em número de assistências. Isso em uma posição completamente diferente. Eu me sinto preparado e feliz aqui no Vasco."