'Aceito e honro a minha celulite', diz Bianca Bin sobre relação com o corpo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ar em "O Outro Lado do Paraíso", Bianca Bin, 27, comentou que o segredo de sua beleza é o amor próprio. "O mundo só nos vê bela quando a gente se sente assim. O elogio não tem que vir do outro, e sim de si mesma. Para mim, ser bonita é se aceitar, honrar seu corpo e confiar na intuição", disse ela. A atriz é capa da revista "Boa Forma" de fevereiro e conta na entrevista que aprendeu a aceitar seu corpo. "Se estou saudável, não posso ficar triste porque meu bumbum tem uns furinhos isso não merece que eu lhe atribua importância. Não vou dizer que gosto, mas aceito e honro a minha celulite. Ela é parte de mim", disse. Bin também precisou adaptar sua rotina de treinos para interpretar Clara, que passou por uma reviravolta na novela. "Para essa nova fase da Clara, pensamos que seria bom que eu ganhasse braços e costas mais definidos para trazer mais peso e ajudar a contar a metamorfose da personagem", comentou. E, se por um lado a atriz capricha na academia, na dieta não é tão obcecada assim. "Como de tudo. Não vivo sem pão francês. Pão é vida, né?", brincou. Ela acrescenta que fez algumas substituições, como trocar o arroz branco pelo integral, "mas, se só tiver o normal, eu como e tudo bem". O maior vilão da dieta, no entanto, não é o doce. "Refrigerante corto sem sofrimento. Meu problema é cerveja. Mas sou bem comedida, com duas latinhas fico satisfeita", acrescentou. ROMANCE Juntos em "O Outro Lado do Paraíso", Sérgio Guizé, 37, e Bianca Bin dão pistas de um romance na vida real. Vistos juntos em eventos, os atores não confirmaram o namoro —mas internautas já "shippam" o casal. No sábado (10), Nelson Freitas compartilhou uma foto em que Guizé aparece ao lado de Bin. "Alguém fala para a Bianca e para o Guizé se assumirem logo que todo mundo já sabe que estão juntos", comentou um seguidor.